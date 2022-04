Un nuovo volantino Trony letteralmente da sballo ha fatto la propria comparsa sul mercato nazionale, portando con sé innumerevoli occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

La soluzione che vi raccontiamo nel nostro articolo, lo ricordiamo, risulta essere disponibile in esclusiva nei negozi fisici, i quali non presentano però limitazioni particolari in termini di scorte messe a disposizione. Gli acquisti prevedono, come al solito del resto, la garanzia di 24 mesi, e la variante no brand, nel caso in cui si trattasse a tutti gli effetti di uno smartphone.

Premete qui ed iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, riceverete codici sconto Amazon gratis.

Trony: offerte e prezzi per tutti i gusti

Nuovi sconti speciali vi attendono in tutti i punti vendita Trony sul territorio nazionale, a partire ad esempio dalla possibilità di avere un bellissimo Apple iPhone 12, ad un prezzo incredibile. Coloro che vorranno effettivamente acquistare la variante no brand, con 128GB di memoria interna, potranno spendere non più di 749 euro.

Le alternative sono tutte legate a modelli decisamente più economici, ma ugualmente performanti, che vanno indubbiamente a toccare un prezzo massimo di 499 euro. Tra questi si possono scovare soluzioni del calibro di Oppo Find X3 Neo, per scendere poi verso i più economici Motorola E7 Power, Motorola E7 standard, passando per Motorola Edge 20, Galaxy A32 5G, Xiaomi Redmi 9C, Galaxy A12 o similari. Indipendentemente dal prodotto selezionato, ricordiamo comunque che parliamo tutti di modelli venduti alle normali condizioni, e nel caso in cui vogliate approfondire la conoscenza della campagna, potete comunque far affidamento sulle pagine che trovate a questo link.