Il debutto sul mercato europeo è molto vicino per il SUV elettrico Toyota bZ4X. Infatti la casa automobilistica nipponica ha fatto sapere che le consegne nei primissimi mercati europei sono già attese durante la stagione estiva. Attualmente, sono stati già stabiliti i dettagli per il mercato del nostro Paese, ma non sono stati tuttavia ancora comunicati a nessuno. Comunque però il costruttore ha ricordato che il nuovo modello avrà la possibilità di essere proposto anche tramite noleggio e leasing.

Essendo che a breve il suo SUV elettrico dovrà esordire sul mercato europero, Toyota ci ha tenuto a far sapere i dettagli riguardanti l’autonomia secondo il ciclo WLTP. Come ben sappiamo, questo modello avrà la possibilità di essere offerto in due varianti. La prima variante avrà solamente un motore elettrico che sarà capace di erogare ben 150 kW con una coppia di 265 Nm. La seconda invece sarà a trazione integrale, 160 kW e 336 Nm di coppia.

Ricordiamo, inoltre, che la batteria potrà essere ricaricata in corrente continua fino a 150 kW e in corrente alternata fino a 11 kW. Il nuovo SUV elettrico di casa Toyota poggia sulla piattaforma eTNGA (Toyota New Global Architecture), sviluppata appositamente per i veicoli elettrici.

Il SUV bZ4X potrà contare anche su molta tecnologia. In particolare, in un secondo momento sarà disponibile anche il sistema Steer-by-Wire con One Motion Grip. Scegliendo lo sterzo elettronico, il SUV sarà proposto con un volante dotato di una forma simile a quella del volante della nuova Tesla Model S. Ovviamente, massima attenzione per la sicurezza con una ricca dotazione di sistemi ADAS inclusi all’interno della terza generazione del Toyota Safety Sense.