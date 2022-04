MediaWorld convince sempre di più gli utenti a ricorrere all’acquisto di nuovi prodotti di elettronica presso i suoi negozi, con il lancio di una serie di offerte da non perdere assolutamente di vista, e prezzi sempre più bassi.

Il risparmio ha effettivamente raggiunto i massimi livelli in questi giorni, riuscendo a garantire al consumatore una spesa davvero ridottissima. Coloro che vorranno acquistare nuovi prodotti, potranno avvicinarsi ai prezzi bassi sia tramite il sito ufficiale, che i vari punti vendita sparsi per il territorio; è solamente necessario ricordare, che la spedizione presso il domicilio potrebbe essere a pagamento.

MediaWorld, che occasioni vi attendono

Una spesa incredibilmente bassa è possibile in questi giorni da MediaWorld, all’interno del volantino, ad esempio, troviamo la possibilità di ricevere a costo completamente azzerato, il Samsung Galaxy Tab A8 2021. Questi viene letteralmente regalato da MediaWorld, ai soli utenti che provvederanno all’acquisto di uno tra Galaxy Z Fold3 (in vendita a 1499 euro), ma anche Galaxy Tab S7 FE (disponibile a soli 599 euro). La consegna sarà immediata, avverrà direttamente in cassa.

Coloro che invece vorranno puntare verso un top di gamma di casa Samsung, ormai leggermente datato, potranno appoggiarsi sul Samsung Galaxy S21 5G, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 615 euro, sempre per la variante no brand, con garanzia di 24 mesi. Se volete scoprire e conoscere da vicino il nuovo volantino di Mediaworld, consigliamo comunque di collegarsi il prima possibile al sito ufficiale.