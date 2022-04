Iliad ha deciso di rilanciare in queste ultime settimane la sua proposta nel campo della telefonia mobile, grazie ad una serie di iniziative molto vantaggiose come la Flash 150. Al tempo stesso il provider vuole proporre agli utenti anche ulteriori tariffe, questa volta inerenti però al settore della Fibra ottica.

Iliad, costi e tariffe per la Fibra ottica in Italia

Per la prima volta nel suo percorso storico in Italia, Iliad offre al pubblico anche proposte per la telefonia fissa. Anche in questo caso le promozioni del gestore francese saranno all’insegna della massima convenienza. I clienti, infatti, potranno beneficiare dei costi più bassi del mercato.

La migliore occasione dell’operatore francese in questo senso è la Iliad Box. I clienti che scelgono questa ricaricabile potranno accedere ad una tariffa dal costo di 15,99 euro. Il ticket prevede per gli abbonati chiamate illimitate verso tutti, anche all’estero, e senza scatto alla risposta con internet senza limiti a velocità sino a 4 Gbps.

Il prezzo così vantaggioso di questa ricaricabile è dedicato agli abbonati che in via contestuale alle offerte di telefonia fissa hanno anche una promozione per la telefonia mobile. In alternativa, il prezzo per la proposta della Fibra ottica per i non abbonati di Iliad è di 23,99 euro.

Iliad, in linea con quelle che sono le direttive commerciali degli altri operatori, ha previsto in unione al prezzo mensile per il rinnovo della tariffa anche un costo di attivazione. Il costo una tantum in questo caso è di 39,99 euro nel momento di partenza della rete e di apertura del contratto.