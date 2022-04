L’operatore telefonico virtuale ho. Mobile propone ormai da diverso tempo l’iniziativa denominata ho. Più passi che Giga, che permette di ottenere dei premi e dei vantaggi incentivando gli utenti a svolgere attività fisica. L’operatore, in particolare, ha deciso di rendere disponibile questa iniziativa anche ad aprile 2022 con nuovi premi e sconti pensati sempre per gli amanti dello sport. Vediamo qui di seguito di cosa si tratta.

L’operatore virtuale ho. Mobile propone anche ad aprile 2022 ho. Più passi che Giga con diversi premi e sconti

Torna l’iniziativa denominata ho. Più passi che Giga volta proposta tempo fa dall’operatore virtuale di Vodafone e che è volta ad incentivare gli utenti a svolgere attività fisica e allo stesso tempo a non consumare irresponsabilmente i giga per navigare in internet. Come già accennato, infatti, gli utenti di ho. Mobile potranno infatti aderire anche per il mese di aprile 2022.

Cambieranno però i premi e gli sconti disponibili. In particolare, gli utenti potranno ottenere un codice sconto del 30% da spendere sul sito ufficiale di Adidas oppure uno sconto del 35% utilizzando l’applicazione ufficiale dell’azienda.

Vi ricordiamo che per partecipare a questa iniziativa occorre avere ed accedere all’app ufficiale dell’operatore virtuale nell’apposita sezione dedicata. Dopo di che, sarà necessario dare il consenso tramite l’app Google Fit o l’app Salute (a seconda se si utilizza uno smartphone Android o IOS).

Per ottenere il premio desiderato (lo sconto Adidas), gli utenti interessati avranno un mese di tempo e dovranno raggiungere un numero di giga passi superiore a quello dei Giga consumati.