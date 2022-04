Fallout: new entry nel cast della nuova serie tv, Ella Purnell arriva su Amazon Prime

Jonathan Nolan, fratello del grande regista Christopher Nolan, nonché co-sceneggiatore e co-creatore della serie di successo della HBO Westworld: dove tutto è concesso, sta lavorando alla nuova serie tv proposta per Amazon. Egli verrà accompagnato in questa avventura da Lisa Joy, altra co-creatrice della medesima serie che è stata anche scrittrice e regista del recente film di fantascienza Reminiscence. La donna sarà quindi la produttrice esecutiva insieme a Jonathan Nolan. Parlando del cast di Fallout invece, è presente Ella Purnell, conosciuta per i suoi ruoli in Yellowjackets e Arcane.

Fallout: quale sarà il ruolo di Ella Purnell

Cosa farà Ella Purnell? Questo ancora non è chiaro. Stando ad alcune fonti, l’attrice interpreterà un personaggio noto come Jean, la quale viene descritta come “una giovane donna con un atteggiamento positivo che potrebbe nascondere un pericoloso segreto”. Uno degli aspetti fondamentali dei giochi della saga è quello di esplorare i paesaggi apocalittici, fare scontri con mostri mutanti, banditi e predoni mutanti, incontrare personaggi eclettici, interagire con loro, decidere se aiutarli, lasciarli nella loro miseria o ucciderli per poi derubarli e magari mangiarli.

L’unica certezza è che Walton Goggins, noto per Sons of Anarchy, Django Unchained, The Hateful Eight, Ant-Man and the Wasp e The Shield: sarà ufficialmente il protagonista (o comunque uno dei protagonisti). Il resto del personale vedrà Geneva Robertson-Dworet (sceneggiatrice, Captain Marvel) e Graham Wagner (produttore, Silicon Valley). Tra gli executive producer risulta anche Todd Howard di Bethesda Game Studios e James Altman di Bethesda Softworks. Non manca ovviamente Amazon Studios.