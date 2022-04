Le nuove promozioni lanciate nel periodo corrente da Expert, possono davvero far sognare tutti gli utenti, i quali da tempo speravano di spendere poco o niente sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia.

Il risparmio è assolutamente di casa su un numero crescente di dispositivi, grazie ai quali i clienti sono a dir poco felici di avere la possibilità di spendere pochissimo, senza mai effettivamente rinunciare alla qualità generale. Il rapporto qualità/prezzo è assolutamente conveniente per molti di noi, ricordando ad ogni modo che gli acquisti possono anche essere completati in negozio, senza limiti particolari o vincoli da notare.

Expert: che occasioni sono oggi disponibili

La spesa è davvero ridotta ai minimi termini da Expert, grazie ad una campagna promozionale che convince pienamente gli utenti con alcuni ottimi sconti. In particolare, segnaliamo la possibilità di affidarsi ad Oppo Reno 6 Pro, uno smartphone di fascia alta, lanciato nel corso dell’autunno 2021, oggi acquistabile a 599 euro.

Le alternative sono tutte molto più economiche, vanno a toccare modelli in vendita a meno di 300 euro, e sono effettivamente disponibili Motorola Moto G50, Realme GT Master Edition, Xiaomi Redmi Note 11, Wiko Power U20, Oppo A94, Vivo Y72 o anche TCL 20R. I modelli attualmente in vendita, lo ricordiamo, presentano esattamente le stesse condizioni di cui vi abbiamo parlato in precedenza, ciò sta a significare che sono sbrandizzati e presentano garanzia di 24 mesi. Per i dettagli consigliamo comunque di collegarsi a questo sito internet.