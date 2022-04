Euronics raccoglie le migliori offerte del momento, mettendole a disposizione di un numero crescente di consumatori italiani, grazie ad una campagna promozionale veramente incantevole, e ricchissima di soddisfazioni.

Il volantino che potrete trovare elencato nel nostro articolo, presenta tantissimi aspetti positivi da non trascurare assolutamente, come una lunga serie di offerte mirate sui migliori smartphone attualmente in circolazione, solamente per citarne alcune.

Euronics: le offerte vi lasceranno a bocca aperta

Uno splendido volantino Euronics si prospetta direttamente all’orizzonte per un numero sempre crescente di utenti, i prezzi sono economici e fanno risparmiare sopratutto coloro che erano alla ricerca di smartphone legati alla fascia media della telefonia mobile. Con una spesa massima di 329 euro, sarà infatti possibile pensare di acquistare uno a scelta tra Vivo Y21, Galaxy A22, oppure Galaxy A32 o Galaxy A52s, per finire con un eccellente Motorola E7 Power.

Consapevoli che forse alcuni di voi vorrebbero poter acquistare un modello più performante, ecco allora che Euronics ha effettivamente pensato di includere anche l’Honor 50, raggiungibile dietro il pagamento di soli 499 euro.

Tutti i prodotti elencati, ci teniamo a sottolinearlo, sono distribuiti alle normali condizioni di vendita, ovvero in primis sono completamente sbrandizzati, con l’aggiunta della solita garanzia della durata di 24 mesi. Per i dettagli della campagna promozionale, ricordatevi comunque di aprire il prima possibile il seguente link diretto al sito ufficiale, con tutte le differenze e vincoli del caso.