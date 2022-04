La società di tuning tedesca Abt Sportsline ha rivolto la sua attenzione alla nuova Cupra Formentor, aumentando la potenza da 306 CV a 365 CV e aggiungendo elementi di stile su misura.

Il Formentor è l’ultimo modello del Gruppo Volkswagen a ricevere il trattamento Abt, dopo il trattamento da 419 CV dell’anno scorso sull’Audi Q5 55 TFSIe e una versione modificata dell’Audi RS4.

Come con quei modelli, l’aumento di potenza della Formentor arriva grazie a una nuova unità di controllo del motore, che libera 59 CV in più dal motore turbo a benzina da 2,0 litri per ridurre il tempo di 0-100 km/h dell’auto da 4,9 secondi a 4,6 secondi. Come evidenziato da Abt, questo lo rende veloce quasi quanto la Porsche 718 Boxster GTS.

Un sistema di scarico quad-exit opzionale con terminali neri opachi sarà disponibile entro la fine di marzo e “migliorerà lo sprint e il sound in generale”.

Un pacchetto che abbassa l’assetto

Vengono offerte anche nuove molle per il sistema di sospensione attiva, che offrono un calo dell’altezza da terra fino a 35 mm per una posizione più aggressiva, e volendo, si possono ordinare nuove ruote dalla gamma Abt in lega da 19 o 20 pollici.

Abt deve ancora confermare i prezzi, ma solo l’aumento di potenza probabilmente costerà circa 800 euro in aggiunta al prezzo di acquisto del Formentor.

Abt e Cupra hanno collaborato per formare una squadra per la stagione inaugurale di Extreme E entro la fine dell’anno, con il campione DTM e WRX Mattias Ekström, che ha contribuito a sviluppare il sistema di sospensioni attive di Formentor standard, al volante del fuoristrada elettrico da 536 CV .

Ci si può anche aspettare che Abt lanci un pacchetto di aggiornamento per la nuova Cupra Leon, dopo aver offerto una simile modifica di potenziamento della potenza per la Seat Leon Cupra R di generazione precedente nel 2019.