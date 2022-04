Coop e Ipercoop mettono letteralmente le ali ai propri sconti, con il lancio di una campagna promozionale che vuole superare di gran lunga le aspettative dei tantissimi consumatori interessati all’acquisto, almeno nel periodo corrente.

Il risparmio è assolutamente di casa, tutti gli acquisti possono essere completati, senza limitazioni nelle scorte, in ogni negozio in Italia, ma senza l’aggiunta del sito ufficiale. Ad ogni modo, al superamento dei 199 euro di spesa è possibile richiedere la rateizzazione senza interessi, ed inoltre è prevista la solita garanzia di 24 mesi.

Coop e Ipercoop sono assurde: ecco l’elenco dei migliori sconti

Con il volantino Coop e Ipercoop, gli utenti sono davvero felicissimi di avere l’occasione di risparmiare al massimo delle proprie possibilità, anche acquistando ad esempio uno smartphone decisamente economico.

Il modello in questione è lo Xiaomi Redmi Note 10 5G, un prodotto che ha visto la luce del mercato nel corso del 2021, ma che ancora oggi può dire la sua, in confronto ai diretti concorrenti. Le specifiche tecniche sono più che altro legate ad un dispositivo di fascia bassa, e vanno a toccare 4GB di RAM, un processore octa-core, nonché 128GB di memoria interna (che ricordiamo essere espandibile). Il dispositivo ha un prezzo finale di 179 euro, ed allo stesso modo è legato alla variante no brand, in altre parole sono previsti gli aggiornamenti direttamente dal produttore, non dall’operatore telefonico. I dettagli dell’ottimo volantino di Coop e Ipercoop, sono raccolti a questo link.