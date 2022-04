I nuovi sconti di Comet sono veramente assurdi, e possono indurre ad un risparmio praticamente inimmaginabile fino a pochi giorni fa, data la presenza di prezzi sempre più bassi e convenienti, applicati anche su prodotti top di gamma.

Il risparmio risulta essere più che altro alla portata di tutti, data la presenza del volantino anche online sul sito ufficiale, il quale permette di godere della spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse effettivamente superare i 49 euro.

Comet: le offerte del volantino sono alla portata di tutti

Splendide occasioni vi attendono da Comet in questi giorni, prima fra tutte la possibilità di avere gratis un tablet, stiamo parlando del solito Samsung Galaxy Tab A8 2021, ottenibile mediante l’acquisto di uno a scelta tra Galaxy S21 FE o Galaxy Z Fold3, in vendita rispettivamente ai prezzi finali di 679 e 899 euro, entrambi commercializzati alle solite condizioni di vendita, che vanno infatti a toccare la versione no brand con garanzia di 24 mesi.

Dall’altro lato della barricata, in vendita addirittura a soli 179 euro, troviamo uno Xiaomi Redmi Note 10 5G molto interessante, dotato di processore octa-core, con 64GB di memoria interna, ed anche le solite varianti di cui vi abbiamo ampiamente raccontato in passato. Entrambi i prodotti sono acquistabili sia in negozio che online, con possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, a patto che la spesa sia superiore ai 49 euro. I dettagli sono invece raccolti direttamente a questo link.