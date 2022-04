Il nuovo volantino che Carrefour ha effettivamente deciso di mettere a disposizione dei tantissimi utenti che stavano aspettando il momento giusto per acquistare in Italia, raccoglie alcune delle migliori occasioni che nessuno avrebbe mai potuto credere di vedere nel periodo.

Gli acquisti, come al solito del resto, possono essere completati solamente da coloro che sceglieranno di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio sul territorio, data la presenza di tantissime scorte a disposizione, e l’impossibilità di fruire degli stessi prezzi, tramite direttamente il sito ufficiale dell’azienda.

Se volete i codici sconto Amazon, non dovete fare altro che iscrivervi quanto prima a questo canale Telegram.

Carrefour: il nuovo volantino che nessuno si aspettava

Correte subito in negozio da Carrefour per cercare di risparmiare al massimo su ogni singolo acquisto, data la presenza di un numero sempre crescente di sconti.

I migliori prodotti in promozione vanno prima di tutto a toccare la fascia bassissima della telefonia mobile, quale ad esempio l’ottimo Xiaomi Redmi 9AT, disponibile all’acquisto alla modica cifra di soli 89 euro (per quanto riguarda la variante no brand).

Indubbiamente il prezzo è talmente basso, da lasciare pensare essere un prodotto non troppo performante; niente di più sbagliato, poiché al suo interno si trovano assolutamente specifiche degne di note, come la batteria da 5000mAh, che garantisce una autonomia superiore alle aspettative, passando per il display IPS LCD da 6,53 pollici, oppure un processore quad-core, accoppiato con 3GB di RAM e 32GB di memoria interna (completamente espandibili).

Se volete vedere da vicino in maniera dettagliata l’ottimo volantino di Carrefour, dovete assolutamente collegarvi al sito.