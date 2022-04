WindTre non vuole essere da meno ad Iliad, così come agli altri operatori low cost, nel corso di questa stagione primaverile. Il provider arancione ha deciso di assicurare agli abbonati una tariffa alternativa rispetto alla Giga 150. Gli abbonati del gestore arancione, in tal senso, potranno attivare una tariffa molto vantaggiosa come la WindTre Star+.

WindTre, la tariffa da 100 Giga anche nel 2022

La promozione WindTre Star+ mette sul piatto di tutti i clienti consumi quasi illimitati per chiamate, internet ed SMS con i prezzi più vantaggiosi del mercato.

In particolare, questa tariffa di WindTre prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 100 Giga per la connessione di rete. Il prezzo per il rinnovo della tariffa sarà pari a 7,99 euro con il rinnovo della promozione fissato ad ogni trenta giorni.

Come per le precedenti tariffe low cost, anche in questo caso, i clienti di WindTre dovranno accettare una serie di condizioni. In primo luogo gli abbonati dovranno aggiungere oltre al prezzo per il rinnovo anche una quota una tantum dal valore di 10 euro. Questa spesa aggiuntiva sarà valida anche per l’acquisto della SIM.

Ulteriore fattore da considerare è la portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad rappresenta una condizione propedeutica per la sottoscrizione della tariffa. Gli utenti interessati a questa ricaricabile potranno effettuare l’attivazione presso uno degli store ufficiali del provider in Italia. Ad oggi invece non è disponibile l’attivazione online.