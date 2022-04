Whatsapp: novità in vista, sull'app sono arrivate delle emoji scandalose!

La primavera ha portato una ventata di freschezza nel mondo dell’informatica, arrivando a toccare anche la nota Whatsapp. Mettiamo quindi da parte la vecchia e tanto amata faccina con lo smile, è arrivato il momento di fare spazio alle nuove emoji, folli quanto particolari. Di sicuro, come queste non le avete mai viste!

Whatsapp: come sono fatte le nuove emoji in Beta

In realtà le nuove faccine Unicode 14 hanno già fatto il loro debutto su Android 12L e su iOS 15.4, ma ovviamente Whatsapp non può essere da meno. Pertanto tutti gli utenti Beta hanno d’ora in poi la facoltà di vederli nell’elenco. Per l’esattezza le nuove emoji sono 37 (diventando 112 di cui 75 con diverse tonalità della pelle), ed appartengono alla versione 2.22.8.8 beta di Whatsapp.