Anche l’operatore virtuale Tiscali si va ad aggiungere agli altri operatori che hanno lanciato iniziative solidali per l’Ucraina, attualmente attaccata dalla Russia. L’operatore infatti offre la possibilità di chiamare gratuitamente verso l’Ucraina.

Pur non avendole pubblicizzate più di tanto fino ad ora, già a partire dal 1° Marzo 2022 Tiscali aveva messo in campo alcune iniziative di solidarietà verso il popolo ucraino. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Anche Tiscali lancia un’iniziativa solidale per l’Ucraina

L’operatore ha comunicato i dettagli delle iniziative solidali attive all’interno di una pagina dedicata del suo sito, nella sezione Assistenza, contenente le seguenti dichiarazioni: “A seguito dell’avvio del conflitto contro l’Ucraina, Tiscali vuole manifestare la sua solidarietà verso il popolo ucraino aggiungendo un piccolo gesto concreto alle tante manifestazioni che gli italiani stanno predisponendo a sostegno di questo popolo: le chiamate verso l’Ucraina saranno gratuite.

Speriamo che in un momento così delicato ciò possa agevolare il contatto con familiari e amici rimasti in Ucraina, così come quello da e verso le tante associazioni che stanno portando avanti delle iniziative umanitarie sul territorio“. Le promozioni rese disponibili da Tiscali in solidarietà al popolo ucraino sono attive automaticamente per tutti i clienti di rete mobile e rete fissa consumer.

In dettaglio, per i clienti Tiscali consumer di rete fissa, a partire dal 1° Marzo 2022 è possibile effettuare chiamate gratuite dai numeri fissi Tiscali verso numeri fissi e mobili dell’Ucraina. Inoltre, tutti i clienti con SIM Tiscali che si trovano in Ucraina possono usufruire gratuitamente di tutto il traffico (voce, SMS e dati) effettuato e ricevuto in roaming. Questa iniziativa sarà valida fino al 30 aprile 2022, salvo cambiamenti nei prossimi giorni.