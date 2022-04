Un nuovo consistente aggiornamento in arrivo per tutti i possessori del nuovo Samsung Galaxy S22 in Europa e Corea del Sud.

Samsung Galaxy S22: patch di sicurezza e Fix dei bug?

Galaxy S22 è da poco sul mercato ma ha già conquistato ampio consenso e una fetta di appassionati, che ha deciso di passare al nuovo modello premium di casa Samsung.

È iniziato in questi giorni il rollout del nuovo aggiornamento sui Samsung Galaxy S22. Al momento sono coinvolti i device in Europa e Corea del Sud.

Il peso dell’aggiornamento in entrambi i mercati si aggira su 1,4Gb, quindi si tratta di aggiornamento consistente che porterà le nuove patch di sicurezza di aprile 2022 e diversi Fix.

Nella descrizione del Changelog coreano tra le novità sono riportati aggiornamenti sul software delle fotocamera, mentre nell’aggiornamento europeo BXXU1AVCJ si parla più generalmente di stabilità complessiva delle funzioni senza addentrarsi nei dettagli.

La speranza di molti utenti è che si tratti, tra le varie migliorie, della soluzione ai problemi riscontrati col GPS.

Nel pacchetto dovrebbe essere inoltre compreso l’aggiornamento delle applicazioni Galaxy Wearable, Internet Samsung e SmartThings.

Per verificare la disponibilità dell’update sul proprio dispositivo occorre entrare nelle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

Se lo smartphone non trova l’aggiornamento si tratta solamente di una questione di tempo. Il rollout è già in corso per tutti gli utenti e potrebbe essere disponibile tra qualche giorno.

Se questo articolo ti è piaciuto potresti dare un occhiata a: Facebook perde utenti, la mossa disperata contro TikTok