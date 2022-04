Frozen Food Development sta richiamando volontariamente lotti specifici di confezioni da 12 a marchio Lidl di spinaci tritati surgelati perché il prodotto ha il potenziale per essere contaminato da Listeria monocytogenes, un organismo che può causare infezioni gravi e talvolta fatali nei bambini piccoli, nelle persone fragili o anziane e altri con un sistema immunitario indebolito.

Sebbene gli individui sani possano soffrire solo di sintomi a breve termine come febbre alta, forte mal di testa, rigidità, nausea, dolore addominale e diarrea, l’infezione da Listeria può causare aborti e nati morti tra le donne in gravidanza.

Gli spinaci tritati surgelati richiamati sono stati distribuiti nei negozi al dettaglio Lidl di GA, SC, NC, VA, MD, DE, NY, NJ e PA.

Le informazioni sul lotto

Il prodotto è disponibile in sacchetti di plastica e gli articoli inclusi nel richiamo sono contrassegnati con il lotto n. R17742 o R17963 sul retro del sacchetto di plastica con una data di scadenza del 09/10/23.

Finora non sono state segnalate malattie in relazione a questo problema. Il potenziale di contaminazione è stato notato dopo che i test di routine hanno rivelato la presenza di Listeria monocytogenes nelle confezioni di spinaci tritati surgelati Lidl.

La produzione del prodotto è stata sospesa mentre FDA e Frozen Food Development continuano a indagare sull’origine del problema.

I consumatori che hanno acquistato questi spinaci tritati surgelati Lidl sono invitati a restituirli al luogo di acquisto per un rimborso completo. I consumatori che hanno domande possono contattare l’assistenza clienti LIDL, ma in linea generale questo incidente non intacca la linea di distrubizione in Italia.