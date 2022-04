Un evento live gratuito di educazione digitale promosso da poste italiane che si terrà il 14 aprile.

Ecco la mail con l’invito di poste italiane

In queste ore i correntisti e clienti di Poste italiane stanno ricevendo un invito via email per la partecipazione al webinar di educazione digitale.

La mail inviata contiene il seguente messaggio: “Gentile Cliente, abbiamo il piacere di invitarvi al webinar “Lean Six Sigma: strumenti di miglioramento per creare valore” che si terrà il 13 aprile alle ore 17.30 ed avrà la durata di circa un’ora.”

La comunicazione continua: “Ogni azienda vuole massimizzare la creazione di valore per i propri clienti e deve adottare un approccio strutturato di miglioramento continuo dei processi organizzativi”.

Cercando di capire meglio nella mail viene specificato: Nel webinar gli esperti di Digital, Technology & Operations di Poste Italiane forniranno una panoramica generale su tale approccio, presentando non soltanto i principali elementi teorici ma anche alcuni strumenti pratici di immediato utilizzo.

Che cos’è il Lean Six Sigma? Il Lean Six Sigma è l’applicazione del metodo Six Sigma con obiettivi “Lean” e l’introduzione di alcuni strumenti tipici della Lean.

Gli obiettivi della Lean sono la massimizzazione del valore per il cliente, con l’eliminazione sistematica di tutti gli sprechi e delle attività non a valore aggiunto.

Per chi fosse interessato a partecipare a questo invito da parte di Poste italiane, una volta aperta la mail, sarà sufficiente registrarsi cliccando sul link pulsante evidenziato in giallo “Webinar educazione digitale”.

Dopo la registrazione riceverete alcune semplici istruzioni e il link di partecipazione con il quale accedere all’evento live gratuito da PC, tablet o smartphone.

La registrazione dell’evento sarà visibile fino a giovedì 14 aprile accedendo al link in mail.