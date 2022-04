Uno smartphone completo con tanta tecnologia a bordo, Oppo Find X5 può essere considerato un vero top di gamma!

Oppo Find X5: Comparto fotografico al top e una super ricarica

Lanciato sul mercato il 25 febbraio 2022, Oppo Find X5 fratello minore della versione Pro è un device interessante con una scheda tecnica che lo rende un dispositivo Premium.

In vendita sull’Oppo Store a 990€, è al momento possibile ricevere in regalo, con l’acquisto, l’Oppo Watch Free e una cover per un valore commerciale di oltre 320€.

Rispetto alla versione Pro, in vendita a 1299€, è possibile quindi risparmiare ben 300€ optando per questo modello.

Inoltre è possibile aderire alla campagna di supervalutazione dell’usato, dove possiamo ottenere un’ulteriore sconto.

La scheda tecnica è di tutto rispetto e sotto la scocca troviamo equipaggiato lo Snapdragon 888, modello di punta del 2021, che ancora oggi possiamo considerare una CPU altamente performante senza compromessi che ci garantisce un’esperienza d’uso fluida con massime prestazioni.

Per completare troviamo abbinati 8 GB di RAM, ai quali possono essere aggiunti 5gb che il software prende in prestito all’occorrenza dalla Rom, ovvero la memoria interna che ammonta a 256Gb ma non è espandibile.

Il comparto fotocamere è lo stesso equipaggiato sulla versione pro e si compone di due obiettivi da 50 megapixel per la fotocamera principale e grandangolare, a cui si abbina un terzo sensore da 12mpx con teleobiettivo 2x. La resa è di alta qualità, con foto eccezionali in diurno e una qualità spettacolare in notturna grazie anche al MariSilicon X, ossia la prima Neural Processing Uniti di OPPO. L’unica pecca è lo zoom digitale 20x che al massimo ingrandimento perde molti dettagli.

Sul fronte troviamo la selfie cam da 32 megapixel incastonata nel display oled full HD+ da 6,55 pollici, con una frequenza di aggiornamento a 120herz. Il sensore di impronte digitali alloggiato sotto lo schermo garantisce uno sblocco fulmineo. La qualità generale del display è molto alta con colori nitidi e una resa cromatica ottima, tipica dei display Oled.

Nel complesso lo smartphone copre bene una giornata di utilizzo intenso, con il software Color Os, maturo, ben ottimizzato e poco energivoro anche nelle operazioni più complesse.

La batteria è da 4800 mAh con una carica fulminea, grazie al SuperVooc da ben 80w che garantisce in poco più di 30 minuti una ricarica completa da 0 a 100. Non manca il caricamento wireless che può arrivare a 30w.

Uno smartphone completo sotto tutti i punti di vista, che non delude, pronto a inserirsi con forza nel mercato.