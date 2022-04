L’operatore virtuale Kena Mobile, in occasione del suo quinto compleanno, ha recentemente deciso di lanciare un nuovo portafoglio di offerte nei propri negozi, a partire da 5.99 euro al mese.

Il portafoglio si è aggiornato con la nuova offerta Kena 5,99 Special. Inoltre, continuano a essere disponibili le altre proposte da 7,99 euro al mese. Scopriamo insieme tutte le novità.

Kena Mobile ha lanciato delle nuove offerte

Come già detto, il nuovo portafoglio nei negozi prevede innanzitutto la Kena 5,99 Special, composta da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati a 5,99 euro al mese. Per sottoscrivere questa offerta, dedicata a chi proviene da Iliad, Fastweb PosteMobile e altri operatori virtuali, bisogna sostenere una prima ricarica pari a 10 euro, di cui 4,01 euro di credito residuo.

Con un costo mensile di 7,99 euro, continuano a essere disponibili Kena 7,99 130 Giga, Kena 7,99 Special 100 SMS e Kena 7,99 Nuovi Numeri. Kena 7,99 130 Giga prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 130 Giga di traffico dati mensile. Per effettuare l’attivazione bisogna provenire da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri MVNO.

Kena 7,99 Special 100 SMS include invece minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati mensile. Questa offerta è rivolta esclusivamente a chi proviene da Lycamobile. Per queste due offerte tariffarie è prevista una prima ricarica pari a 10 euro, di cui 2,01 euro rimanenti come credito residuo. Per scoprire maggiori dettagli o altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.