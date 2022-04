Fotovoltaico da balcone: se volete installarlo fatelo subito, ora costa pochissimo!

Ma non temete, perché questa spesa oltre al risparmio iniziale può essere ammortizzata nel tempo per merito delle detrazioni fiscali. Grazie alle agevolazioni sorte nell’ultimo periodo metà della spesa per tutto il lavoro può essere recuperata nel corso dei prossimi 10 anni sulle tasse da pagare.

Sebbene un solo impianto fotovoltaico non basterà a calmierare il costo delle bollette, il consumo minore a fine mese sarà evidente. Per una famiglia media, formata da un massimo di cinque persone, i pannelli fotovoltaici da impiantare sul balcone sono in grado di alimentare circa 8 lampadine a basso consumo, la tv, il funzionamento dell’aspirapolvere fino a 30 minuti e l’alimentazione di un pc per 2-3 ore. Insomma, se avete la fortuna di vivere in un’abitazione con buona esposizione al sole, questa è una soluzione davvero conveniente da cogliere al volo!