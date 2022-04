Ford ha ottimizzato le sue tecnologie in modo che i suoi veicoli possano fornire assistenza in situazioni di emergenza, inclusa l’introduzione dell’Intelligent Backup Power dell’F-150 Lightning. Ora, l’azienda Blue Oval vuole creare un flusso di traffico continuo per i veicoli di emergenza con la sua tecnologia Smart Traffic Lights.

Nell’ambito del progetto New Mobility Aachen-Düsseldorf (ACCorD), Ford sta sviluppando la tecnologia Smart Traffic Lights in modo che i semafori diventino verdi quando si avvicinano. In questo modo, i veicoli di emergenza possono rispondere facilmente senza subire ritardi nel viaggio.

La tecnologia è in fase di test ad Aquisgrana, in Germania, su una strada con otto semafori consecutivi e due tratti con tre semafori consecutivi appena fuori città. Dopo che il veicolo di emergenza ha superato un incrocio, il semaforo torna al normale funzionamento.

“Mettiamo caso che si tratti di un’autopompa che sta correndo verso un incendio o di un’ambulanza in viaggio verso un incidente, l’ultima cosa che si desidera è che questi vengano bloccati dal traffico dei semafori”, ha affermato Ford Europe Automated Driving Research Engineer Martin Sommer.

Una tecnologia che potrebbe arrivare anche in Europa

Inoltre, Ford sta cercando di integrare gli Smart Traffic Lights nelle sue autovetture attraverso il suo Adaptive Cruise Control (ACC). La Ford Kuga viene utilizzata come veicolo di prova nello sviluppo di questa tecnologia.

L’obiettivo è aiutare i veicoli Ford ad avvicinarsi senza problemi a un semaforo. Quando un semaforo è rosso, i veicoli rallenteranno in modo intelligente per cronometrare la loro accelerazione una volta che il semaforo diventa verde. Tutto ciò è reso possibile dalla tecnologia C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything), una piattaforma unificata che collega i veicoli alle infrastrutture stradali e ad altri utenti della strada.

“Lo scambio di dati tra auto, veicoli di emergenza e semafori in tempo reale utilizzando la più recente tecnologia mobile rende il traffico stradale più sicuro ed efficiente“, ha affermato Michael Reinartz, Direttore dei servizi per i consumatori e dell’innovazione di Vodafone Germania.

“Il controllo intelligente del semaforo aiuta a salvare vite umane quando ogni secondo conta e riduce anche i tempi di attesa non necessari e riduce le emissioni di CO2“, ha aggiunto.