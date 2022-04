Carrefour propone al pubblico italiano un nuovo assurdo volantino che la mette in condizione di accedere direttamente all’Olimpo delle nuove campagne promozionali, data la presenza di sconti incredibili su ogni acquisto.

La soluzione che troverete dettagliatamente raccontata nel nostro articolo, non presenta differenze di sorta rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere. Ciò sta a significare che gli acquisti possono essere effettuati solo da coloro che decidono di recarsi in un qualsiasi negozio, senza collegarsi direttamente al sito ufficiale.

Carrefour: le offerte raggiungono livelli mai visti

Carrefour fa letteralmente sognare gli utenti, con una campagna promozionale convincente e ricca di soddisfazioni. I prezzi sono bassi, e partono ad esempio dalla possibilità di acquistare un eccellente Xiaomi Redmi 9AT.

Il modello in questione è legato indubbiamente alla fascia più economica della telefonia mobile, gli utenti sono felicissimi di poter spendere non più di 89 euro, per il suo acquisto, mettendo indubbiamente le mani su prestazioni più che adeguate.

Scorrendo le specifiche tecniche, ad esempio, veniamo a conoscenza di un processore quad-core con 3GB di RAM, affiancato da 32GB di memoria interna (espandibili), ma anche di una splendida batteria da ben 5000mAh, pensata per garantire una autonomia assolutamente superiore a tantissimi altri prodotti in commercio. Questo è in sintesi ciò che vi attende nel periodo da Carrefour, sebbene comunque siano disponibili anche altri sconti ugualmente interessanti, da non lasciarsi sfuggire. I dettagli sono raccolti per comodità direttamente sul sito ufficiale.