Torniamo a parlare nuovamente del prossimo SUV elettrico del noto marchio automobilistico Audi. Il nuovo Audi Q6 e-tron dovrebbe arrivare ufficialmente entro la fine del 2022 e abbiamo avuto modo di vedere in passato alcune foto spia. Ora, però, è emersa una nuova foto della parte frontale senza alcun camuffamento.

Audi Q6 e-tron: una nuova foto senza camuffamento ci rivela il design del frontale

Audi Q6 e-tron sarà il prossimo SUV elettrico del noto marchio tedesco e sarà il primo a poggiarsi sulla nuova piattaforma PPE realizzata in collaborazione con Porsche. Soltanto qualche giorno fa abbiamo potuto scorgere leggermente il design di questa vettura tramite alcune foto spia, anche se comunque camuffate. Come già accennato, però, nel corso delle ultime ore sono emerse ulteriori foto senza camuffamenti questa viltà e che ritraggono nello specifico la parte frontale.

Le nuove foto spia ci hanno rivelato un design del frontale simile a quello presente su Audi Q4 e-tron. In particolare, si possono notare i fari a LED piuttosto sottili (come era emerso già qualche giorno fa in un video spia) e la griglia chiusa. Da notare infine come non ci sarà alcun bagagliaio anteriore.

Rimane ancora da capire con quale powertrain sarà disponibile la vettura. Sappiamo bene che Audi Q6 e-tron sarà una delle dirette rivali di BMW IX e per questo non dovranno mancare le prestazioni. Per il momento non abbiamo ulteriori dettagli. Vi ricordiamo che il nuovo SUV elettrico Audi Q6 e-tron farà il suo debutto ufficiale verso la fine di quest’anno.