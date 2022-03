Gli esperti di sicurezza stanno diventando sempre più preoccupati per le possibili ramificazioni del nuovo Digital Markets Act (DMA) dell’UE e l’impatto che potrebbe avere su WhatsApp e altri servizi di messaggistica crittografati.

Per coloro che non hanno familiarità, il DMA vuole tenere a freno le piattaforme tecnologiche giganti in Europa in modo che le piccole imprese possano competere con Meta, Google, Microsoft e altri.

L’Unione Europa vuole salvaguardare le piccole imprese

Le grandi imprese tecnologiche con un valore di mercato di oltre 75 miliardi di euro e una base di utenti di oltre 45 milioni nell’UE saranno costrette a costruire prodotti con piattaforme più piccole ai sensi della nuova legislazione. Anche se è probabile che questo vada bene per gli strumenti di collaborazione online e i software per ufficio, ci sono una serie di problemi di sicurezza per i servizi di messaggistica che includono la crittografia end-to-end come parte delle loro offerte, come WhatsApp.

L’UE prevede che la DMA aiuterà i concorrenti più piccoli aprendo alcuni dei servizi forniti da enormi colossi della tecnologia a causa delle dimensioni della loro base di clienti e delle entrate. Secondo una nuova storia di The Verge, gli utenti di iPhone potrebbero presto essere in grado di installare app di terze parti al di fuori dell’App Store, i fornitori esterni potrebbero presto posizionarsi più in alto sulla piattaforma di e-commerce di Amazon e le app di messaggistica saranno costrette a consentire agli utenti di inviare messaggi attraverso diversi protocolli.

Il DMA rappresenta una sfida significativa per i sistemi di messaggistica sicuri che utilizzano la crittografia end-to-end. I crittografi ritengono che mantenere la crittografia tra le app sarà difficile, se non impossibile, mettendo in pericolo i messaggi e i dati degli utenti. Sebbene Signal sia abbastanza piccolo da non essere influenzato dalla nuova legislazione dell’UE, WhatsApp, che utilizza il protocollo Signal, dovrà quasi sicuramente adattare il funzionamento della sua piattaforma.