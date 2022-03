Toyota rivelerà la Corolla GR giovedì 31 marzo alle 21:30, secondo quanto annunciato dalla casa automobilistica in un comunicato stampa lunedì mattina.

Anche se Toyota non ha ancora confermato ufficialmente che è la Corolla GR, nel suo comunicato stampa, la casa automobilistica ha affermato che debutterà con “la sua nuovissima vettura sportiva che avrà la sigla GR“, insieme a due immagini teaser.

Le foto mostrano un ampio parafango anteriore con sfiato e il marchio “GR-Four” su un pannello. Toyota ha anche pubblicato un teaser proprio la scorsa settimana, confermando molte delle teorie che stavano girando online.

Facendo la sua prima apparizione in Thailandia, la nuova Toyota Corolla GR Sport si basa sulla berlina standard (che nel sud-est asiatico viene chiamata Corolla Altis). Anche l’Europa ha la sua versione con il portello della Corolla. Questa non è la prima volta che la berlina Corolla ha ricevuto il trattamento GR. La prima Corolla Altis GR Sport ha debuttato tre anni fa, ma la casa automobilistica giapponese ha deciso che questa volta ha bisogno di un nuovo look.

Il cambiamento più evidente per la Corolla GR Sport del 2022 sarebbe il suo nuovo cruscotto anteriore. Toyota gli ha dato un paraurti anteriore completamente nuovo che conferisce alla parte anteriore una presa d’aria inferiore più ampia e altre prese laterali finte triangolari più sottili. Di conseguenza, la Corolla GR Sport sembra molto simile alla rinnovata Camry.

Prestazioni e vendita

Spostandosi all’interno, la Toyota Corolla GR sport ottiene una serie di nuove finiture interne rosse al posto di quelle argento satinato della Corolla standard. L’illuminazione ambientale a LED blu è stata aggiunta anche nelle porte e nella console centrale, mentre i sedili sono stati dotati di cuciture rosse.

Dovrebbe essere messa in vendita nel 2023: la GR Corolla dovrebbe essere alimentata dallo stesso motore a benzina tre cilindri turbo da 1,6 litri della GR Yaris. Una precedente immagine teaser dello scorso anno ha rivelato gli interni della GR Corolla, incluso un quadro strumenti che mostrava “G:16” dove di solito veniva mostrata l’ora.

Resta inteso che questo è un riferimento al codice motore G16E-GTS della GR Yaris per il suo tre cilindri turbo. La cifra di potenza potrebbe anche essere superiore ai 257 CV della GR Yaris con i quadranti del climatizzatore della Corolla che mostrano 2, 6 e 8, gli stessi del mercato giapponese.