Le prossime settimane porteranno ad alcune novità per i clienti di TIM su fronte commerciale. Il provider italiano vuole garantire ampia concorrenza a tutti gli altri gestori e delle principali ricaricabili low cost. Una delle migliori tariffe a disposizione degli utenti sarà la TIM Wonder.

TIM, le prime offerte low cost alternative a Iliad

I clienti che decidono di attivare la promozione Wonder potranno beneficiare di un duplice pacchetto, a discrezione delle condizioni commerciali. Nel primo pacchetto gli abbonati riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 70 Giga per la navigazione di rete. Il costo previsto per il rinnovo della promozione è di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Nel secondo pacchetto, gli abbonati di TIM avranno a loro disposizione consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS con la presenza di 50 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto per il rinnovo, in questo caso, sarà di 8,99 euro ogni mese.

A differenza delle precedenti occasioni, gli utenti di TIM potranno contare anche su una garanzia ulteriore. Il provider infatti si impegna a mantenere i costi bloccati almeno nei primi sei mesi dall’attivazione della SIM. Non sono previste rimodulazioni quindi nel primo semestre dopo l’attivazione.

Gli abbonati che desiderano effettuare il passaggio a queste ricaricabili di TIM devono effettuare la portabilità del numero da altro operatore. Questa promozione ad oggi non è disponibile per chi ha una SIM già attiva. Per l’attivazione è necessario rivolgersi ad uno store ufficiale sul territorio italiano.