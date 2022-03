Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill, si prepara al combattimento nella terza stagione di The Witcher. Se ci si può fidare di una nuova affermazione e di un post sui social media di un importante membro del cast, la stagione 3 di The Witcher inizierà presto la produzione completa.

Secondo il sito di fan di The Witcher, Redanian Intelligence, le riprese della prossima stagione del programma Netflix di successo, la cui seconda stagione ha debuttato solo a dicembre 2021, potrebbero iniziare da un giorno all’altro in Slovenia. E, dato che l’attore principale di The Witcher, Henry Cavill, sta ora girando nel paese europeo, sembra che la storia di Redanian Intelligence abbia un certo peso.

The Witcher: la terza stagione potrebbe ambientarsi in Slovenia

Sapevamo da un po’ che le riprese principali della terza stagione di The Witcher 3 sarebbero iniziate all’inizio del 2022. Lauren Schmidt Hissrich, showrunner, ha detto a TechRadar in esclusiva a dicembre 2021 che le sceneggiature per la terza stagione dello show erano quasi terminate. Nel frattempo, a gennaio, Hissrich e altri membri chiave della troupe sono stati avvistati alla ricerca di nuove location per le riprese.

Tuttavia, Redanian Intelligence ritiene che la maggior parte degli attori e della troupe della serie TV sia arrivata nel nord della Slovenia, con Cavill (Geralt di Rivia) e la co-protagonista Freya Allen (Ciri) riconosciuti dalla gente del posto. Cavill ha successivamente rivelato tramite Instagram di essersi ricollegato con Hector, il nuovo cavallo di Geralt e lo stuntman Laszlo Juhasz.

Secondo Redanian Intelligence, la terza stagione sarà girata in una varietà di luoghi, tra cui Kranjska Gora e Postumia. Nel frattempo, secondo l’account Twitter dei fan di The Fellowship of Fans, il castello di Predjama, che si trova vicino a Postumia, sarà chiuso martedì 5 aprile. Potrebbe essere chiuso per la giornata in modo che le riprese della terza stagione di The Witcher 3 possano richiedere luogo? È possibile, ma indimostrabile a questo punto.

Sorprendentemente, la stagione 3 di The Witcher inizierà quasi un anno dopo la conclusione delle riprese principali della seconda stagione.