Spotify ha recentemente cercato di migliorare il suo algoritmo di podcast e la prossima aggiunta che cerca di fare per gli ascoltatori di podcast sulla sua piattaforma è una nuova funzionalità che il servizio sta attualmente testando. Spotify sta ora sviluppando una pagina di scoperta in stile TikTok per i podcast, secondo Android Central.

Il popolare servizio di streaming musicale sembra lanciare una nuova opzione nella sua app orientata ad aiutare gli utenti a scoprire nuove serie di podcast da amare. La nuova pagina ha un carosello di podcast che sembra essere ispirato al famoso software di condivisione video TikTok. Sul carosello, puoi scorrere gli spettacoli suggeriti.

Spotify sta lavorando per migliorare la sua piattaforma

Attualmente, l’app visualizza i podcast sulla schermata iniziale, con righe che suggeriscono nuovi episodi o programmi che potrebbero piacerti. La prossima versione che Spotify sta testando fornirà un’esperienza visiva completamente nuova per la scoperta di podcast in una nuova scheda.

Finora, numerosi utenti hanno notato che una nuova scheda Podcast è stata aggiunta alla barra in basso della loro app. Toccarlo ti lancia in un’esperienza simile a TikTok che riproduce un episodio casuale di un podcast. Scorri verso l’alto ti porterà a un altro episodio casuale di uno spettacolo casuale che l’app pensa ti piacerà.

Tuttavia questo sembra essere un test e non un aggiornamento ampiamente distribuito, poiché non tutti hanno ancora ricevuto il nuovo design. Al momento, non è chiaro quando Spotify renderà disponibile a tutti questo nuovo menu dei podcast. Un portavoce di Spotify ha indicato che l’app testa spesso nuove funzionalità, ma al momento non hanno altre informazioni.

Un’altra caratteristica intrigante di questa nuova pagina di scoperta è che sembra incorporare didascalie automatiche per gli episodi visualizzati. Come affermato in precedenza, Spotify sembra lavorare duramente per migliorare l’esperienza dell’utente con i podcast sulla sua piattaforma e se la funzionalità di cui abbiamo discusso sopra diventa ufficiale, dimostrerà che l’azienda sta tentando di svilupparsi anche in questo senso.