Il colosso sudcoreano Samsung è noto soprattutto per i suoi smartphone premium di fascia alta, tra cui gli ultimi Samsung Galaxy S22, e anche per i suoi medi di gamma, tra cui i nuovi arrivati della serie Galaxy A. Tuttavia, sembra che l’azienda si stia preparando per presentare ufficialmente anche un nuovo rugged phone, ovvero il prossimo Samsung Galaxy XCover 2 Pro.

Samsung si sta preparando per annunciare il nuovo rugged phone Samsung Galaxy XCover 2 Pro

Nel corso dell’anno 2022 il noto colosso sudcoreano aveva annunciato sul mercato uno smartphone corazzato. Dopo ben due anni, sembra che l’azienda abbia intenzione di dare alla luce un successore di questo modello. Come già accennato, lo smartphone in questione si chiamerà Samsung Galaxy XCover 2 Pro.

A confermarcelo è stato il leaker OnLeaks, che ha per l’appunto pubblicato immagini renders e presunte specifiche tecniche. Come è possibile notare, dal punto di vista estetico questo smartphone non avrà nulla di nuovo, dato che è pensato per resistere a diverse situazioni. La backcover sembra infatti molto robusta e corazzata, mentre sul fronte c’è un Infinity-V Display.

Una particolarità di questo rugged phone è che sarà sorprendentemente dotato del supporto alla nuova rete 5G. La scelta del processore dovrebbe infatti ricadere o sul SoC Snapdragon 778G di casa Qualcomm o sul SoC Exynos 1280. La batteria sembra poi che sarà removibile, mentre il software dovrebbe essere già Android 12 con l’interfaccia utente One UI 4.1.

Il debutto ufficiale del nuovo rugged phone di Samsung dovrebbe arrivare verso l’estate. Fino ad allora, emergeranno sicuramente ulteriori dettagli.