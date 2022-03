WindTre GO 101 Star + Digital con Easy Pay è la tariffa che propone ogni mese 101 GB di traffico dati per la navigazione a meno di 8,00 euro al mese. La sua attivazione è riservata a tutti i nuovi clienti provenienti da uno dei seguenti gestori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Passa a WindTre: minuti, SMS e 101 GB a soli 7,99 euro!

L’offerta WindTre GO 101 Star + Digital con Easy Pay è disponibile a un costo di soli 7,99 euro al mese per tutti i nuovi clienti che effettuano il trasferimento del numero da uno degli operatori selezionati.

La tariffa permette di ricevere degli ottimi contenuti. Infatti, ogni mese propone una quantità illimitata di minuti per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 101 GB di traffico dati per la navigazione.

Sono inclusi nel prezzo i servizi extra ma tutti i servizi a sovrapprezzo sono automaticamente disattivati dal gestore, che evita così l’addebito di spese impreviste. Mensilmente sarà quindi sufficiente sostenere la spesa di rinnovo tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. La modalità di pagamento potrà essere indicata dai nuovi clienti al momento dell’attivazione della tariffa, che potrà essere effettuata accedendo al sito ufficiale del gestore. La SIM sarà spedita tramite corriere e non sarà necessario affrontare alcuna spesa per il suo acquisto né per la spedizione.