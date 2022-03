Le novità in casa Netflix non riguardano soltanto i contenti, ma anche i cambiamenti sul fronte commerciale. Nelle ultime settimane la piattaforma streaming ha modificato alcuni due suoi assetti principali: i cambiamenti riguardano gli utenti in prima persona.

Netflix, aumento dei prezzi e stop account condivisi

In linea con quelle che sono le strategie commerciali di altre piattaforme rivali, anche Netflix è chiamata nel corso di questa primavera ad una revisione dei suoi abbonamenti. Per i clienti si presenta quindi lo scenario di un aumento dei costi. Anche per investire sempre più risorse nella produzione di contenuti originali, la piattaforma streaming ha deciso di aumentare i prezzi per i clienti.

Il ticket di Netflix più importante, il ticket Premium, ha ora un prezzo di 17,99 euro al mese. Il prezzo è al rialzo anche per il pacchetto Standard, con costo pari a 11,99 euro. I nuovi listini interessano sia i vecchi che i nuovi abbonati.

Sempre Netflix ha deciso di proporre inoltre una politica di controllo molto più decisa contro gli account condivisi. Dopo anni di lasciapassare, la piattaforma vuole ora far rispettare le sue norme di uso.

I regolamenti attuali di Netflix parlano chiaro: la condivisione del profilo con amici e parenti o anche con sconosciuti non è consentita. Gli utenti, infatti, possono esclusivamente condividere il loro account con conviventi o familiari del nucleo domestico. A prevede gli sviluppatori potrebbero dare il via ad una stagione di sanzioni verso tutti i trasgressori di questa norma. Nessuna sanzione è esclusa, a partire dal ban dal servizio.