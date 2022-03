Kena ha deciso di aggiornare alcune delle sue promozioni più famose, rilanciando queste nuove tariffe in chiave digitale. L’operatore virtuale ha deciso infatti di associare all’attivazione di una delle promozioni valide un BUONO AMAZON dal valore di 10 euro che potrà essere riscattato subito dopo aver attivato una delle promozioni.

La partnership con Amazon arriva per i 5 anni di Kena, che festeggia questo evento regalando un bonus che potrà essere riscattato solo se si attivano una delle seguenti promozioni:

Kena 5,99 Special;

Kena 9,99;

Kena 12,99;

Per tutti i nuovi clienti che attiveranno una di queste tre promo entro il 5 aprile, riceveranno quindi un buono Amazon dal valore di 10 euro riscattabile immediatamente. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche di queste offerte.

Informazioni sulle promo

Kena Special 5,99: questa promozione comprende minuti ed SMS illimitati verso tutti,

50 GB in 4G fino a 30 Mb per secondo in down e, oltre a minuti ed SMS illimitati fino a 4 GB in roaming UE.

Kena 9,99: questa promo include invece minuti ed SMS illimitati verso tutti, 100 GB in 4G fino a 60 Mb per secondo in down oltre a possedere minuti ed SMS illimitati e fino a 6,8 GB e senza costi aggiuntivi.

Kena 12,99: infine, l’ultima promo disponibile per ricevere il buono comprende minuti ed SMS illimitati verso tutti, ben 70 GB in 4G fino a 60 Mbps in downl e i soliti minuti ed SMS illimitati e che questa volta salgono a 8,8 GB al mese senza costi aggiuntivi in Europa.