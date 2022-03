IPTV: la Guardia di Finanza ha scoperto 500.000 abbonati, ecco le multe

Siete sicuri che sottoscrivere una soluzione pirata per avere la pay TV in casa sia la svolta? In realtà tanti utenti ancora non realizzano che il pericolo è grande, sia per quanto riguarda le sanzioni da parte della Guardia di Finanza, sia per quanto concerne i problemi con la legge.

“Si tratta di un vero e proprio Internet Service Provider (ISP) i cui server consentivano di far funzionare diverse IPTV illegali”.

L’uso delle VPN ha contribuito alla crescita di questi servizi. Sfruttata in modo legale, una VPN è un servizio consigliatissimo e facile da usare essendo protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti. NordVPN, la migliore VPN attuale, offre un ottimo servizio ed è in offerta con un prezzo scontatissimo.

IPTV: questo è ciò che è accaduto durante le ultime ore in Campania, ecco la decisione

La Guardia di Finanza avrebbe beccato in possesso di un abbonamento IPTV ben 500.000 persone in Campania.tutte ora potrebbero essere multati con 1000 € di sanzione mentre i 20 indagati, ovvero coloro che gestivano e vendevano il servizio, rischiano molto di più.

Questo il commento da parte di Sky dopo l’operazione:

“La Guardia di Finanza ha il pieno sostegno di Sky nella sua attività di contrasto alla pirateria audiovisiva e accogliamo con favore l’operazione di oggi, l’ultima di una serie di azioni sempre più efficaci volte a porre fine a questo fenomeno illegale. La pirateria audiovisiva non solo finanzia la criminalità organizzata e colpisce negativamente le industrie creative, ma comporta anche rischi reali per gli utenti finali.”