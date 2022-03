Le novità e i vantaggi per i clienti di Iliad non mancano nemmeno in questa stagione primaverile. Da qualche settimana, il gestore francese ha presentato a tutti i suoi nuovi clienti le offerte per la Fibra ottica. Gli utenti del gestore francese quindi potranno ora anche attivare promozioni per le reti di telefonia fissa.

Sul fronte della telefonia mobile, la principale novità di Iliad resta il ritorno a listino della Giga 150. Gli utenti che attivano questa promozione pagheranno 9,99 euro al mese ed avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 150 Giga per internet.

Iliad, l’assenza dell’app ufficiale prosegue anche nel 2022

Al netto dei benefici per quanto concerne soglie di consumo e prezzi, i clienti di Iliad dovranno però rinunciare ad alcune funzionalità rispetto agli altri operatori. Ad esempio, anche per la stagione primaverile è conferma l’assenza di un’app ufficiale.

Dopo quasi quattro anni dall’arrivo di Iliad in Italia, il gestore francese ancora non si è dotato di un’app nativa da scaricare su Google Play Store di Android e su App Store di iPhone. Per la gestione del proprio profilo e della propria tariffa, gli utenti dovranno rivolgersi al sito ufficiale dello stesso gestore.

L’assenza dell’app ufficiale di Iliad rappresenta una notizia ancora peggiore per i clienti con uno smartphone Android. Nelle ultime settimane, infatti, proprio dal Google Play Store di Android siano state eliminate le app parallele per la gestione del profilo tariffario.