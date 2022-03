Un elenco di prodotti disponibili a prezzi davvero imbarazzanti, è disponibile in questi giorni da Esselunga, con la certezza di riuscire a spendere pochissimo su ogni singolo acquisto effettuato, indipendentemente dal livello qualitativo dei dispositivi effettivamente aggiunti al carrello.

L’unica cosa da sapere, riguarda la necessità di acquistare i prodotti recandosi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, al momento, infatti, la tecnologia non può essere acquistata, almeno ai prezzi indicati nell’articolo, sul sito ufficiale di Esselunga.

Se volete i codici sconto Amazon gratis sul vostro smartphone, ricordatevi di iscrivervi subito a questo canale Telegram.

Esselunga, che occasioni: ecco i migliori sconti

Sconti incredibili sono stati attivati in questi giorni da Esselunga, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di mettere le mani su una coppia di prodotti decisamente economici, i quali ad ogni modo sono assolutamente in grado di garantire discrete prestazioni generali, senza richiedere un esborso troppo elevato.

Il modello in vendita alla cifra più bassa in assoluto, è senza dubbio il Realme C11, un dispositivo che può essere acquistato con un esborso finale di soli 109 euro, ed è caratterizzato da 4GB di RAM, 64GB di memoria interna, ma anche da un bellissimo display IPS LCD da 6,52 pollici. Sicuramente più allettante, e costoso, è l’Oppo A94, un dispositivo commercializzato alla modica cifra di 249 euro, ma comunque caratterizzato da display AMOLED molto ampio, ben 6,43 pollici di diagonale, passando anche per la connettività 5G.

Per conoscere da vicino la campagna promozionale, ricordatevi di collegarvi quanto prima al seguente link.