Un Drone leggero, seppur oltre i 250gr, prodotto dall’azienda di Trieste Dronus ottiene il certificato di inoffensività dall’EASA.

Dronus K250: 300 grammi di peso e tanta maneggevolezza

Dronus è una azienda triestina e ha messo a punto un drone leggero e maneggevole, dotato di paraeliche con un peso contenuto di soli 300gr, ottenendo dell’Easa l’inserimento nella lista dei Design Verification Report ovvero quei quadricotteri che sono ritenuti inoffensivi in caso di caduta al suolo.

Easa durante la sua valutazione ha fatto riferimento ai progetti inviati dall’azienda. Lo scopo principale della studio consisteva nel valutare la riduzione degli effetti di una eventuale impatto a terra e per stabilire le limitazione operative del drone al fine di poter essere pilotato in tutta sicurezza.

Per quanto un drone possa essere ben realizzato e dotato di vari sistemi di sicurezza, il pilota deve sempre manovrare con attenzione. E’ importante essere costantemente vigili sulle manovre che si andranno ad effettuare.

Un’esperienza ventennale nell’ingegneria aerospaziale

Dronus k250 fa parte di un sistema brevettato chiamato Nest250 di ‘drone in a Box’. L’illuminazione si deve proprio al Ceo dell’azienda Marco Ballerini con una lunga esperienza ventennale come ingegnere aerospaziale, che ha affermato: ” Il sistema d’intelligenza artificiale completamente autonomo, consente di effettuare attività di ispezione e sicurezza con droni H24 e 7/7 senza la necessità di pilota”.

Continuando ha poi aggiunto: ”Il riconoscimento ottenuto ci pone in una condizione di indubbio vantaggio competitivo. Il report di verifica del design per il nostro K250 è infatti il risultato di una collaborazione con Easa -Agenzia europea per la sicurezza aerea- ed è la riprova del contributo che stiamo fornendo alla definizione degli standard di un settore ancora giovane e con grandi prospettive”.

Dronus K250 si potrebbe prestare ad operazioni in BVLOS, ovvero oltre la portata visiva del pilota anche in ambito cittadino, nel contesto della categoria specifica.

La sua quota di operatività per utilizzo standard è di circa 10metri sopra il livello del suolo. Con un peso di 300 grammi abbiamo una autonomia di volo che può arrivare a 24 minuti.

Inoltre grazie alle luce verde lampeggiante è possibile il volo notturno.