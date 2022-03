Vuoi lo strumento ideale per ridurre l’inquinamento sia atmosferico che acustico? Dyson crede di aver trovato la soluzione nel suo primo dispositivo indossabile, che è in parte cuffie con cancellazione del rumore e mezzo purificatore d’aria. Il nuovo Dyson Zone è un device dall’aspetto strano, soprattutto per un paio di cuffie, ma dovrebbe rendere più confortevole la vita in città unendo queste due tecnologie.

L’aspetto più sconcertante è il purificatore d’aria, che non è pensato per toccarti il ​​viso. Secondo Engadget, la Dyson Zone era in fase di sviluppo prima dell’epidemia, quindi non servirà da maschera. Invece, la visiera magnetica si trova davanti alle labbra e al naso. Dyson ha ridotto le dimensioni della sua tecnologia di filtraggio dell’aria dai suoi prodotti per la casa per adattarsi a questa nuova forma portatile.

Dyson: prezzo e disponibilità ancora sconosciuta

L’aria viene aspirata attraverso gli auricolari delle cuffie, quindi filtrata prima di essere soffiata nella bocca e nel naso. Questa tecnologia analizza anche la tua velocità e regola di conseguenza il flusso d’aria. L’obiettivo è fornirti sempre 5 litri di aria pulita al secondo.

Se non vuoi la visiera, sganciala semplicemente e usa le cuffie come faresti con qualsiasi altro paio di cuffie over-ear. Se ti trovi in ​​una posizione in cui hai bisogno di una maschera, Dyson sta lavorando su un accessorio che trasformerà la visiera in una compatibile con un filtro FFP2.

‘L’inquinamento atmosferico è una preoccupazione globale – ha un impatto su di noi ovunque andiamo’, ha affermato l’ingegnere capo Jake Dyson. Nelle nostre case, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici o privati. La zona Dyson purifica l’aria che respiri mentre sei in movimento. Inoltre, a differenza delle maschere per il viso, emette aria fresca senza entrare in contatto con il viso.’

Le cuffie stesse includono la tecnologia di cancellazione del rumore, ma dobbiamo ancora saperne di più. La durata della batteria è di circa quattro ore e mezza al livello di purificazione più basso e 90 minuti al massimo. Se li usi solo come cuffie, dovrebbero durare circa 40 ore con una singola carica. Si ricaricano tramite USB-C e Dyson afferma di poter caricare dallo 0 al 60% in 20 minuti.

Dyson ha annunciato il design e i primi dettagli, ma non conosceremo il prezzo o le specifiche complete fino a fine anno. Questo è anche il momento in cui scopriremo la data di rilascio e dove potrai acquistarli.