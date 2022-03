Il volo China Eastern Airlines MU5735 si è schiantato nella regione del Guangxi lunedì 21 marzo 2022.

L’aereo si è schiantato contro una montagna e ha causato un grave incendio visibile dallo spazio. È stato confermato che non ci sono sopravvissuti allo schianto. Portafogli e ID sono stati trovati sul luogo dell’incidente.

Ci sono diverse domande ancora senza risposta. Ecco gli ultimi aggiornamenti sull’incidente aereo:

La scatola nera (letteralmente una scatola di colore arancione brillante) dell’aereo è stata localizzata, ha riferito AFP. Ci sono stati problemi a trovare la scatola nera dell’aereo a causa della natura dell’incidente e del terreno della montagna.

La pioggia ha interrotto le operazioni di ricerca e soccorso sul luogo dell’incidente. I media statali hanno affermato che le piogge potrebbero continuare nella regione per una settimana, ostacolando la ricerca. Il personale di ricerca e soccorso corre il rischio di frane a causa delle piogge.

Martedì, l’Autorità per l’aviazione civile cinese ha dichiarato ai media che i piloti dell’aereo non hanno risposto quando l’Air Traffic Control (ATC) li ha contattati poiché il volo è improvvisamente diminuito di quota. Gli investigatori esamineranno la comunicazione tra i piloti e anche se hanno effettuato chiamate di soccorso una volta trovata la scatola nera.

China Eastern Airlines ha annunciato che metterà a terra tutta la sua flotta di Boeing 737-800 dopo l’incidente. La compagnia aerea ha istituito un numero di emergenza per aiutare le famiglie delle vittime dell’incidente. D’altra parte, migliaia di voli nazionali in Cina sono stati cancellati sulla scia dell’incidente di martedì 22 marzo 2022. Anche il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato un’ampia revisione della sicurezza di due settimane.

Le valutazioni iniziali degli esperti affermano che i video mostrano che si è trattato di un incidente ad alta energia e che l’aereo probabilmente si è schiantato alla velocità del suono. Bob Mann, presidente della società di consulenza RW Mann & Co., ha detto a Bloomberg che prima facie sembra che l’aereo sia “letteralmente evaporato in un cratere”.

Dalle circostanze ancora non verificate

Le circostanze dell’incidente aereo sono state descritte dagli esperti come le più rare tra le rare. In primo luogo, è raro che le compagnie aeree statali cinesi vengano coinvolte in un disastro aereo. In secondo luogo, è raro che si verifichi un disastro in quanto tale durante la fase di crociera e in terzo luogo, è raro che un aereo entri in picchiata verticale completa come ha fatto.

L’indagine sarà guidata dalla Cina e il team includerà rappresentanti del National Transportation Safety Board degli Stati Uniti, Boeing e CFM, che hanno realizzato i motori di questo aereo.