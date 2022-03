Il volantino attivato negli ultimi giorni di Marzo da Carrefour, cerca indubbiamente di racchiudere al proprio interno le migliori occasioni a cui gli utenti possono fare riferimento, nell’ottica di spendere il minimo indispensabile.

La campagna promozionale parte proprio con l’idea di permettere l’accesso al maggior numero di consumatori possibili, ecco quindi che gli acquisti possono tranquillamente essere completati recandosi in ogni singolo negozio in Italia, ma non sul sito ufficiale. I prodotti, indipendentemente dalla categoria merceologica, sono tutti commercializzati con garanzia di 24 mesi, la quale copre tutti gli eventuali difetti di fabbrica.

Carrefour shock: un volantino così non si era mai visto

Risparmio incredibile vi attende in questi giorni da Carrefour, gli utenti hanno la possibilità di acquistare lo Xiaomi Redmi 9AT, ad un prezzo effettivamente mai visto prima d’ora. Al giorno d’oggi, difatti, il prodotto può essere portato a casa con una spesa finale di soli 89 euro, una cifra di assoluto rispetto, in confronto ai diretti concorrenti.

Scorrendo la scheda tecnica ne possiamo carpire tutte le informazioni e specifiche, in particolar modo parliamo di un prodotto con 32GB di memoria interna, possibilmente espandibile tramite microSD, per salire poi verso una batteria da ben 5000mAh, la quale garantisce una autonomia superiore alla media. Tutto questo è accompagnato da un processore molto performante, nonché un ampio display da 6,53 pollici di diagonale.

Per conoscere il prodotto da vicino, scoprendolo prima di decidere se recarsi in negozio per gli acquisti, dovete affidarvi al sito ufficiale di Carrefour.