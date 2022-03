A seguito di una lunga partnership con Huawei e il lancio di un suo smartphone, Leica potrebbe avviare una collaborazione con un altro produttore cinese, stiamo parlando del colosso Xiaomi.

A rivelarlo il membro di XDA kacskrz, che ha scovato alcune linee di codice piuttosto indicative nell’app Gallery Editor (v0.7.5) della versione cinese della MIUI, l’interfaccia proprietaria di Xiaomi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi e Leica potrebbero collaborare per un nuovo top di gamma

Il codice recentemente scoperto da kacskrz menziona quattro filtri per la modifica di foto e video: Leica Monochrom, Leica Monochrom HC (High Contrast), Leica Natural e Leica Vivid. Al momento i filtri non sono attivi, ma la loro stessa presenza e il fatto che l’ottimo Huawei P50 Pro. Probabilmente ultimo frutto della collaborazione Leica-Huawei, possieda tre filtri: Leica Standard, Leica Smooth e proprio il sopra citato Leica Vivid sono piuttosto indicativi.

Questo fatto potrebbe infatti confermare le intenzioni di Xiaomi di lanciare un telefono, presumibilmente di fascia top, con fotocamere a marchio Leica. Il colosso qualche ora fa ha anche confermato (per errore) che il prossimo Xiaomi 12 Ultra potrebbe montare una fotocamera Leica. Del matrimonio fra Xiaomi e Leica si parla da almeno un anno, con P50 e P50 Pro che sarebbero così gli ultimi smartphone Huawei parte di questa sinergia.

Tutto fa pensare che ritroveremo questi filtri attivi su uno dei prossimi smartphone Xiaomi, quasi sicuramente un top di gamma. E quindi il pensiero non può che andare a Xiaomi 12 Ultra, che come il suo predecessore si prospetta sarà un camera phone di altissimo livello. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori sviluppi.