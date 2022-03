WindTre rappresenta uno degli operatori più vantaggiosi del momento sul fronte dei costi mensile. Per allinearsi agli altri gestori, però, anche WindTre nel corso di queste ultime settimane ha messo in atto una serie di rimodulazione sui suoi prezzi mensili. I clienti del provider francese si troveranno quindi a pagare qualcosa in più.

WindTre, le modifiche alle tariffe nel 2022

Come altri operatori come TIM e Vodafone, WindTre ha lanciato una duplice modifica ai suoi costi. Le rimodulazioni previste dall’operatore riguardano nel dettaglio i soli clienti di 3 Italia. I rincari sui costi non sono diritti sui prezzi delle tariffe, ma interessano bensì alcune condizioni.

In primo luogo, stando a quelle che sono le nuove soglie, i clienti del gestore arancione avranno soglie senza limiti per telefonate, SMS e internet per un giorno al costo di 0,99 euro. Il pacchetto sarà disponibile in automatico nel momento del rinnovo della propria ricaricabile, laddove non ci dovesse essere credito a sufficienza per procedere con il rinnovo in automatico. Il blocco del traffico del gestore arancione sarà valido solo a partire dal terzo giorno successivo a quello del rinnovo della ricaricabile. Il credito a debito sarà recuperato dal provider alla prima ricarica utile.

La seconda novità di WindTre riguarda la connessione internet. In questa circostanza i clienti riceveranno un Giga extra per la navigazione di rete, in caso di esaurimento preventivo dei consumi di rete. Anche in questo caso il prezzo una tantum è di 0,99 euro. La quota extra per internet sarà attivata in automatico e solo in caso di necessità.