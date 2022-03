Sono previste importanti novità per le prossime settimane su WhatsApp. Anche in questa stagione primaverile infatti gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica hanno previsto alcune interessanti novità per il servizio. Gli upgrade di WhatsApp riguardano ancora una volta le note vocali e saranno presto disponibili sia su iPhone che sugli smartphone di Android.

WhatsApp, le note audio in forma testuale arrivano su iPhone e Android

L’interessante novità per le note audio allo stadio degli sviluppatori è la trascrizione testuale. Come si evince da numerosi rumors ed indiscrezioni nel corso di queste settimane, a breve gli utenti della piattaforma di messaggistica avranno la possibilità di leggere in maniera testuale la riproduzione testuale di una nota vocale.

La funzione della “lettura” della nota vocale è prevista attraverso un algoritmo avanzato. Per mezzo di questo algoritmo avanzato, il sistema trasformerà in testo il contenuto di una nota vocale. In base a quelle che sono le attuali direttive degli sviluppatori di WhatsApp, questo upgrade dovrebbe arrivare in compatibilità con tutte le attuali lingue previste dalla chat.

Con questo prossimo upgrade si conferma la direzione degli sviluppatori di Whatsapp, che stanno puntando sempre più risorse per le note audio. Dopo la riproduzione accelerata delle registrazioni vocali, il prossimo aggiornamento dovrebbe rendere ancora più accessibile la piattaforma di messaggistica ad ogni genere di utente.

L’aggiornamento sarà disponibile a breve sia per gli smartphone Android di recente produzione sia per gli iPhone. Ancora non ci sono però indicazioni chiare sulle tempistiche per il roll out definitivo.