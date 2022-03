In seguito a numerosi rumor e leak e dopo averlo intravisto sotto forma di ali di farfalla, ora Vivo ha svelato sulla piattaforma Weibo la data di lancio, l’11 aprile, e alcune immagini del nuovo attesissimo smartphone pieghevole, il Vivo X Fold. Ed è veramente fenomenale.

Il nuovo smartphone pieghevole è stato nominato da uno dei leaker più affezionati al mondo Samsung, che la definito una vera bomba. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vivo X Fold sarà migliore di Galaxy Z Flip?

Il nuovo dispositivo, che sarà alimentato dall’ultimo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, presenterà un design simile al Samsung Galaxy Fold 3, con due schermi, uno interno pieghevole ed uno esterno. Entrambi saranno ad alta frequenza di aggiornamento e saranno dotati di sensore biometrico sotto in-display a ultrasuoni.

Per quanto riguarda le caratteristiche, Vivo ha confermato attraverso un video le specifiche del comparto fotografico, composto da 4 obiettivi ZEISS VARIO-TESSAR. Per il resto ci dobbiamo accontentare dei rumor, ma si vocifera che saranno da acquolina in bocca. Il display esterno sarà da 6.53 pollici, 12 GB di memoria RAM con 256 GB di spazio di archiviazione.

Sul lato posteriore ci saranno 4 fotocamere rispettivamente da 50 megapixel il principale, 48 megapixel il grandangolare, 12 megapixel il sensore verticale ed infine 8 megapixel il periscopio. Batteria da 4600 mAh con ricarica rapida da 80 W, ricarica wireless da 50 W. Non ci resta che attendere l’11 aprile 2022 per vederlo con i nostri occhi.