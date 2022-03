Gli sconti attivati da Unieuro fanno letteralmente sognare gli utenti che da tempo volevano acquistare un nuovo smartphone, o anche un prodotto di tecnologia generale. I prezzi sono bassi ed assolutamente convenienti, con possibilità di spendere veramente pochissimo su ogni ordine.

Coloro che vi vorranno accedere, devono comunque ricordare che i prezzi bassi sono da considerarsi attivi anche online sul sito ufficiale, in modo da avere la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, a patto che la spesa superi, anche di poco i 49 euro, a prescindere dalla categoria merceologica, o dalla tipologia dei prodotti.

Unieuro: occasioni ed offerte per tutti i gusti

I nuovi sconti del volantino Unieuro sono da far perdere letteralmente la testa, comprendono un numero elevatissimo di prodotti in forte riduzione di prezzo, anche veri e propri top di gamma del periodo. La fascia alta, ad esempio, è perfettamente rappresentata dai nuovissimi Xiaomi 12X, disponibile a 699 euro, come anche lo Xiaomi 11T Pro, il cui prezzo si aggira attorno ai 599 euro.

Scendendo verso fasce più economiche ed alla portata della maggior parte di noi, arrivano anche galaxy A52 a 249 euro, Honor 50 Lite a soli 229 euro, Oppo A16 in vendita a 159 euro, Vivo Y33s acquistabile a 199 euro, per finire con Galaxy A52 a 249 euro e similari. Per maggiori informazioni in merito al volantino Unieuro, non dovete assolutamente perdervi i nuovi sconti che trovate elencati solo a questo link.