Tronsmart, il marchio noto per i suoi prodotti audio convenienti ma di alta qualità, offre sconti imbattibili su tanti modelli dal 28 marzo al 1 aprile.

Tronsmart Trip: altoparlante perfetto per le attività all’aperto

Tronsmart, esperto di tecnologia di consumo, lancia il suo altoparlante portatile Trip Waterproof. Oltre ad essere completamente impermeabile e vantare caratteristiche esterne eleganti, offre alcune caratteristiche tecniche molto interessanti che potrebbero interessare a molte persone, come i suoi doppi radiatori passivi con doppi driver che offrono un suono a gamma completa con bilanciamento tonale e bassi penetranti, nonchè bluetooth 5.3 che garantisce una connessione eccezionalmente fluida e robusta per un ascolto istantaneo. Nonostante le dimensioni modeste di Tronsmart Trip, i consumatori possono godere di 20 ore di riproduzione con una singola carica grazie alla sua potente batteria. Realizzato appositamente con cordino, l’altoparlante esterno può essere appeso allo zaino, ai pantaloni o al supporto della bicicletta. Pronto per l’avventura all’aria aperta, l’escursionismo, l’arrampicata su roccia o altre attività.

Tronsmart Trip è disponibile per l’acquisto dal negozio ufficiale Tronsmart per 20,58 euro.

Auricolari con cancellazione attiva del rumore Tronsmart Air e Air+

Uno degli auricolari più venduti dell’anno scorso, Apollo Air e Air+ sono entrambi dotati di cancellazione del rumore ANC ibrida che elimina fino a 35dB nelle frequenze basse, medie e alte. Ci sono tre modalità ANC tra cui gli utenti possono scegliere per soddisfare le esigenze individuali: ANC On che blocca qualsiasi suono surround; ANC Off che ti permette di concentrarti sulla musica; e, naturalmente, la modalità Ambient, che migliora i suoni ambientali intorno a te mentre ascolti la musica senza essere completamente isolato dal mondo esterno.

Il chip QCC3046 di punta di Qualcomm rende l’ascolto della musica negli auricolari un’esperienza incredibile, mentre la tecnologia di trasmissione sincrona TWS+ garantisce una trasmissione più veloce e una latenza inferiore per offrire un’esperienza audio personale coinvolgente, riducendo il consumo della batteria. Una delle caratteristiche più impressionanti degli auricolari è il controllo dell’app intelligente, per l’equalizzazione del suono.

Il Tronsmart Apollo Air+ ha tuttavia qualche asso nella manica. Oltre alle fantastiche funzioni di cui sopra, Air+ è dotato anche di una funzione di rilevamento istantaneo nell’orecchio che metterà in pausa la tua musica quando rimuovi l’auricolare dall’orecchio, rendendolo un buon accessorio da avere in ufficio e in movimento. La ricarica è facilitata in movimento perché possono essere caricati in modalità wireless su pad di ricarica compatibili.

Durante il periodo dei saldi Apollo Air e Apollo Air+ possono essere acquistati rispettivamente al massimo a 34 euro nello store ufficiale Tronsmart.

Altoparlante super potente da 60 W per feste – Tronsmart Bang

Il Tronsmart Bang è un conveniente altoparlante portatile da 60 W che racchiude un sacco di potenza e può fornire un bel suono stereo, tramite un paio di tweeter e due grandi woofer. Dotato della tecnologia SoundPulse, il Tronsmart Bang è progettato per offrire un livello sonoro più forte di quello che un altoparlante Bluetooth medio può gestire. Con le sue dimensioni impressionanti, è una bestia di un altoparlante con maniglia incorporata per un facile trasporto. The Bang produce uno spettacolo di luci coinvolgente e basato sul ritmo utilizzando LED multicolori che mettono in fase, pulsano e brillano al ritmo della musica. L’altoparlante può anche essere sincronizzato con un massimo di altri 100 Tronsmart Bang e tutti pulsano e suonano insieme. Sfruttando un grado di resistenza all’acqua IPX6, Bang è in grado di gestire tutto ciò che gli capita, inclusi schizzi di liquidi, polvere, neve e persino pioggia. Il Tronsmart Bang ha fino a 15 ore continue di durata della batteria al 50% del volume e si ricaricherà completamente in 4,5 ore. Può anche essere utilizzato per alimentare il tuo smartphone invece di collegarlo a una parete mentre sei in movimento.

Tronsmart Bang può essere trovato per 124 euro presso il negozio ufficiale Tronsmart.