TCL annuncia oggi la disponibilità in Italia di TCL NXTPAPER 10s, il nuovissimo tablet dell’azienda, dotato della più recente tecnologia per display in grado di offrire agli utenti una protezione per gli occhi di livello superiore e un’esperienza paper-like. Annunciato al CES 2022 e premiato con “Eye Protection Innovation Award of The Year”, TCL NXTPAPER 10S è un tablet di 10.1” che riduce la dannosa luce blu di oltre il 50% attraverso un esclusivo display composto da un sistema multistrato, in grado di fornire un aspetto il più simile possibile alla carta.

“La missione di TCL è quella di continuare ad innovare – utilizzando la propria esperienza nell’ambito della tecnologia per gli schermi – per creare qualcosa di molto importante per l’apprendimento e la crescita”, afferma Stefan Streit, CMO di TCL Communication. “TCL NXTPAPER 10s riflette la forza creativa del brand volta a migliorare l’esperienza dell’utente, rendendo il tempo di utilizzo dello schermo molto più sicuro e confortevole per i nostri utenti”.

ESPERIENZE VISIVE E DI SCRITTURA SIMILI A QUELLE SU CARTA

Tecnologia dello schermo TCL NXTPAPER

Mentre i comuni schermi LCD garantiscono una protezione per gli occhi a livello di software, TCL NXTPAPER 10s offre una protezione della vista sia a livello software che hardware. Il display multistrato mantiene i colori naturali senza ingiallimento, riducendo di oltre il 50% il livello di luce blu rispetto agli schermi LCD tradizionali, e stabilendo un nuovo standard industriale. L’innovativo display paper-like incorpora anche una finitura antiriflesso, rendendo la visualizzazione più confortevole sotto la luce naturale diretta proveniente da qualsiasi angolazione.

LIBERA LA TUA CREATIVITÀ

Che sia ad uso di un artista esperto o di un disegnatore occasionale, TCL NXTPAPER 10s offre tutti gli strumenti per dare vita alla propria visione creativa. Lo schermo paper-like di TCL offre la sensazione di scrivere su carta, facilitando le azioni di prendere appunti o disegnare secondo ispirazione. Con la potente T-Pen, il tablet è ancora più simile a un notebook, in quanto assicura una latenza ultra-bassa per una sensazione naturale e fluida.

UNA PERFORMANCE MAI VISTA

Che sia per il multitasking più impegnativo o per lo studio intenso, il processore octa-core assicura una performance senza lag con app pre-installate che funzionano regolarmente grazie a 4GB ROM, 64GB RAM e Android 11. La durata della batteria di 8000mAh garantisce una routine senza stress per l’uso quotidiano e il peso di soli 490 grammi permette una totale portabilità. Grande quanto un libro, lo schermo FHD da 10,1 pollici di NXTPAPER 10s affascinerà ogni utente, insieme a una fotocamera posteriore da 8 MP e un obiettivo frontale da 5 MP, ideale per le videochiamate.

TCL NXTPAPER 10s è anche verificato Android Enterprise Recommended, perseguendo l’obiettivo di TCL di soddisfare le migliori pratiche del settore.

TCL NXTPAPER 10S è disponibile con T-Pen inclusa in confezione nella colorazione Ethereal Sky, a partire da 249,90€.