L’operatore virtuale Spusu ha recentemente deciso di prorogare la propria offerta denominata Spusu 50 anche per il mese di aprile 2022 che sta per incominciare. Il costo dei rinnovi è pari a 5,98 euro al mese.

Mentre il prezzo della SIM è pari a 9,90 euro, con spedizione a domicilio inclusa. Non è previsto alcun costo di attivazione. Ricordiamoci insieme cosa prevede l’offerta.

Spusu proroga la Spusu 50 anche ad aprile 2022

L’offerta in questione rimarrà disponibile fino al 30 Aprile 2022, sempre per tutti i nuovi e già clienti Spusu. Ogni mese sono compresi 2000 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati fino in 4G+, con velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload al prezzo di 5.98 euro al mese.

Al momento dell’ordine, il cliente può scegliere se acquistare la SIM standard o la eSIM, quest’ultima utilizzabile solo su smartphone compatibili. Inoltre, è possibile scegliere tra il rinnovo automatico, su carta di credito, conto corrente o PayPal, e le ricariche manuali. Nonostante ciò, il cliente Spusu avrà la possibilità di cambiare modalità di pagamento in qualsiasi momento, direttamente dalla propria area clienti.

Ancora adesso, le offerte Spusu includono il cosiddetto meccanismo di Riserva Dati, con il quale è possibile accumulare Giga aggiuntivi da utilizzare a partire dal mese successivo, quando il traffico dati mensile della propria offerta viene esaurito. Per scoprire maggiori dettagli o vedere tutte le offerte attualmente disponibili visitate il sito ufficiale dell’operatore.