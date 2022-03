Spotify un anno fa ha acquistato una piattaforma dedicata ai podcast chiamata Podz per poco meno di 50 milioni di dollari. Per fortuna, questo investimento non ha avuto un futuro. Gli utenti temevano che l’app si trasformasse nel regno dei podcast mettendo da parte la musica. La tecnologia adottata da Podz potrebbe ugualmente far parte di un aggiornamento del feed di Spotify. Il nuovo feed sarà costellato da podcast e ricorderà molto la home di TikTok.

Chiunque abbia utilizzato TikTok almeno una volta, o anche guardato qualcun altro scorrere il feed, capirà immediatamente la nuova interfaccia di Spotify. Basterà scorrere verso l’alto per sfogliare i podcast, ognuno dei quali inizierà a essere riprodotto non appena appare sullo schermo. Ci saranno anteprime di 60 secondi destinate a darti un assaggio del contenuto. Se non ti piace quello che ascolti, puoi saltare il podcast e passare a quello successivo, oppure puoi salvarlo per dopo. E così via. Insomma, in pieno stile TikTok.

Anche Spotify prova ad imitare TikTok: nuovo feed di podcast in arrivo

La chiave di questa funzione è probabilmente l’algoritmo progettato da Podz, che non si affida ai creatori di podcast per creare le proprie clip. Secondo TechCrunch, ciò che lo contraddistingue è l’utilizzo dell’apprendimento automatico addestrato su oltre 100.000 ore di audio podcast. Un piccolo gruppo di utenti Spotify sta già testando il nuovo feed. Poiché si tratta solo di alcuni test, l’azienda potrebbe decidere di modificare il feed o di non modificarlo affatto e lasciarlo così com’è. Il feedback degli utenti sicuramente farà la differenza più del solito.