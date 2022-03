Prodotti ritirati: addio a questi alimenti, sono letali per la nostra salute

Il Ministero della Salute ha parlato chiaro al fine di evitare ogni possibile intossicazione. Dall’inizio di Marzo, così come nei mesi estivi, sono stati ritirati svariati alimenti da diversi punti vendita. Le cause sono tra le più disparate: errori di confezionamento, presenza di allergeni, rischio chimico e molto altro. Ma quali sono, di fatto, gli ultimi prodotti ritirati?

Prodotti ritirati: l’elenco degli alimenti tossici venduti nei supermercati

Nei mesi si sono accumulati svariati problemi per quanto riguarda appunto i prodotti ritirati. Tra i motivi dei richiami risaltano: ossido di etilene, aflatossine, manomissione dei prodotti, etichette errate e chi più ne ha più ne metta. Ricapitolando, troviamo:

14/03/2022 – Alimento liquido per bambini da 1 a 3 anni a base di latte parzialmente scremato, HiPP Italia Srl. Lotto di produzione numero: 201901 / 201902, data di scadenza: 20-10-2022. Informazioni sul prodotto errate.

16/03/2022 – Sorbyfruit preparato in polvere per sorbetto al limone, General Fruit Srl, lotto numero: L20009458 tmc: 13-01-2024; ossido di etilene nella farina di carrube. Preparato in polvere per cioccolata calda, Naturera Polot. Lotti numeri: L20007692, L20008906, L21000001, L20008130, L20009087, L21003132, L21000158.

17/03/2022 – Caffè Molinari Ciocodelice Classica. Lotti coinvolti: L20009199, 11122023 tmc 11/12/2023, L20008459 tmc 27/10/2023, L21001947 tmc 16/03/2024, L21000529 tmc 03/02/2024, L21002808 tmc 06/04/2024, L20007487 tmc 15/09/2023, L21000076 tmc 21/01/2024. Tracce di ossido di etilene.

Abbasciano Melange di frutta secca, lotti numero: 38137-048, 38165-053, 38236-062 con tmc: 3/06/2023. Presenza di alfatossine e ocratossine. Sù, preparato in polvere per sorbetto al limone, Selex Spa. Lotto: L20007571, tmc: 17/09/2023. Ossido di etilene nella farina di semi di carrube.

Tra i prodotti ritirati non mancano poi quelli in polvere come il latte per neonati Hipp o il preparato in polvere per sorbetto al limone. Insomma, stando al panorama attuale, vi aspettiamo sulla piattaforma di Tecnoandroid per gli aggiornamenti sugli alimenti rimossi dal commercio.